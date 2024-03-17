Ali Koç sezon başında duyurmuştu! Dünya devi Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ederken, talipleri de artmaya devam ediyor.

Transfer sezonu kapansa da genç yıldız için iddiaların ardı arkası kesilmezken, Kadıoğlu'nu listeye alan kulüp bu kez İngiltere'den. Buna göre Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, 24 yaşındaki oyuncuyu gündemin alan son takım oldu.

F.BAHÇE'NİN KAPISINI ÇALDI

Ada basını, Newcastle'ın Fenerbahçe'den 24 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi istediğini iddia etti. Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." sözlerini sarf etmişti.





