YURTHABER
  4. Ali Özveren, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’yu okurlar için imzaladı

Ali Özveren, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’yu okurlar için imzaladı

MERSİN HABERLERİ  | 09.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, 68 kuşağının yaşantılarından kesitler sunduğu ‘Yol ve Yolcu’ isimli son kitabını, düzenlenen etkinlikte okurlar için imzaladı.Ali Özveren’in, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’ için imza günü ve söyleşi düzenlendi.

Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, 68 kuşağının yaşantılarından kesitler sunduğu ‘Yol ve Yolcu’ isimli son kitabını, düzenlenen etkinlikte okurlar için imzaladı.
Ali Özveren’in, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’ için imza günü ve söyleşi düzenlendi. Toros Koleji 50. Yıl Kampüsü 24 Kasım Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyeti Üyeleri Mahmut Arslan ile Abdullah Özdemir’in yanı sıra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ile çok sayıda iş insanı, akademisyen ve öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmalarını Yol ve Yolcu kitabının editörü, Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer ile Toros Koleji Edebiyat Öğretmeni Türkay İçaçan yaptı.
Etkinlikte, bir konuşma yapan Ali Özveren ise Türkiye’deki en önemli sorunun eğitim olduğunu belirterek, “Eğitimde başarı sağlamış ülkelerin sosyal yaşantılarında da iyi noktalara geldiklerini gördüm. Bu nedenle eğitim sahasında yaptıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmalı, devamlı yenilikler yapmalıyız. Yaptığımız uygulamalarda, büyük bir boşluk olduğunu gördük. Toros Okullarının çatısı altında yenilikler gerçekleştirdik. Belki en büyük eksiğimiz bunları hiç dile getirmemiş olmamızdır. Hiç reklam yapmadık, eğitimci olarak en büyük reklamımız işimizi en iyi şekilde yapmamızdır. Benim nazarımda herkesin hayatı özgündür. Özellikle 68 kuşağında yaşamış olan insanların hayatı oldukça özgündür. Batı toplumlarında bu kuşak 3 asır önce yaşamış. Yani Fransa’nın, İtalya’nın 3 asırda yaşadığını biz 40 senede yaşamışız. O kuşağın temsilcileri olarak hızlı bir değişim sürecinin yaşanmasına şahit olduk. Kitabımda bu kuşağın yaşantılarından kesitler göreceksiniz” dedi.
Söyleşinin ardından Ali Özveren, katılımcılar için kitabını imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Mersin’de 2020 yılı için ’Mavi Bayrak’ çalışmalarına başlandıMersin’de 2020 yılı için ’Mavi Bayrak’ çalışmalarına başlandı
Seçer, Mut’ta muhtarlarla buluştuSeçer, Mut’ta muhtarlarla buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Mersin Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
Kansu Eczanesi
Merkez
Kırpık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Seracılar Domates Güvesine Karşı Bilgilendirildi

Seracılar Domates Güvesine Karşı Bilgilendirildi

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.