Ali Ravcı: Bursaspor'u yeni Avrupa'ya gitmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Ali Ravcı, Nurettin Soykan Tesisler’nde açıklamalarda bulundu.

Ravcı, Antalyaspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini ifade ederek, "Maça da iyi başladık. İlk 30 dakika oyunun kontrolü de bizdeydi. O arada pozisyonda bulduk. Ama 30'uncu dakikadan sonra sorumsuzca yapılan bir davranış, bütün herkesin emeğini boşa götürdü. Tabi ondan sonra dengeler bozuldu. Antalyaspor biraz daha fazla iştahlandı. Akabinde ilk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz gol biraz moralleri bozsa da, ikinci yarı yediğimiz goller var ama oyuncularımı 10 kişide olsa verdikleri mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. 10 kişiyle iyi mücadele ettiler. Evet, yenildik üzgünüz. Oradan belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik ama olmadı" dedi.

Ravcı, bir gazetecinin 'Bifouma'ya Antalyaspor maçında gördüğü karttan dolayı ceza verilecek mi?' sorusuna, "Bifouma'yla ilgili kararı başkan ve yönetim kurulu alacaktır" cevabını verdi.

"MORAL MOTİVASYON İYİ"

Takımda moralleri her zaman yüksek tutmaya çalıştıklarını aktaran Ravcı, sözlerini şöyle sürdürdü: