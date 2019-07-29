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Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, 68. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Galatasaraylılar, Ali Sami Yen için düzenlenen tören sonrası Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret etti.

Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Ölümünün 68. yılı sebebiyle mezarı başında düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

SÜLEYMAN SEBA DA UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba da unutulmadı. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen için düzenlenen tören sonrası Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "İnsanların, insan olanların mezarlığa gelince duygulanmaması, yakınlarını ve sevdiklerini hatırlamaması mümkün değil. Fakat Ali Sami Yen Bey'in ayrı bir özelliği var bizde. Bizim kurucu başkanımız, ben hep onu düşünürüm. Düşünün üç dört çocuk Ali Sami Yen'in önderliğinde, lise ikide bir sınıfta oturuyor bir takım kuruyor. Bir takım hepimiz kurarız. Fakat o takım bir ateş topu gibi büyüyor, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı sarıyor. Böyle bir ruh, güzellik ve sinerji yaratıyor. Ben onun bizi izlediğine inanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Başarılarımızla ve yaratılan bu taraftar kitlesini, bu sevgi selini Ali Sami Yen bir lisenin odasında yazdı, tasarladı ve bu hale geldi. Tabii ki benim bu söylemlerim burada kalmayacak. yüzlerce, binlerce yıl sonra daha yeni başkanlar ve yöneticiler Ali Sami Yen'in ve yönetim kurulu üyelerimizin açtığı bu ateşi, bir yanardağ, bir alev topu gibi tüm dünyaya hem de en tepesine yayacak. Gözüme toz kaçtı demek istemiyorum ama insan duygulanıyor. Galatasaray müzesini ziyaret etmenizi isterim, Ali Sami Yen'in hemen girdiğinizde sağ tarafta bir levhaya alınmış sözleri var, samimi söylüyorum edebi bir eser, edebi bir nitelik. Bu yazıyı okuyun ve ne kadar kaliteli bir insan olduğunu, Galatasaray'ın nasıl doğduğunu bu kısacık yazıda göreceksiniz. O insanları ve bütün kurucu üyelerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, biz onların umdelerine, kültürlerine, insanlığına her zaman bağlı kalacağız. Galatasaray'ın hedefi kendisinin belirlediği gibi Türk olmayan takımları yenmektir, bu doğrultuda gereken ne varsa Galatasaray'ımıza zarar vermeden en optimum şekilde halledilecektir. Süleyman Seba'yı hemen ziyaret edeceğiz, Seba benim şahsen de tanıma onuruna eriştiğim çok değerli bir spor adamı ve bizim kardeş kulüplerimiz hepsi. Bu vesileyle Süleyman Seba'yı da anarken, lig başlamadan önce bu mesajı sizin aracılığınızla, bu kutsal mezarlıkta, ölülerimizin huzurunda dostluk ve kardeşlik yaşasın diye söylemem gerekir. Tüm rakiplerimize esenlikler diliyorum, eşit, adil bir yarış diliyorum. Bu yarışta hak edenin kazanmasını diliyorum, tabii ki umarım hak eden Galatasaray olur, herkese şans ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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