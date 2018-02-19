Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Ali Sunal ve sevgilisi Avukat Nazlı Kurbanzade bu yaz nikâh masasına oturacak. Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.

Posta'nın haberine göre; bu arada düğün hazırlığı başladı. Küçük de bir not: Ali Sunal, Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Mart 2012’de boşanmıştı.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...