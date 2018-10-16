SPOR

Ali Turan ameliyat oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor’un kaptanı Ali Turan, apandisit ameliyatı oldu.

Ali Turan ameliyat oldu

Akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Medicana Konya Hastanesi'ne giden kaptan Ali Turan, apandisit teşhisi konulmasının ardından ameliyata alındı.

Ali Turan’ın ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi. Ameliyat sonrası Ali Turan’ı, Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Asbaşkan Osman Koçak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular Selim Ay, Volkan Fındıklı, kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü ve kulüp menajeri Seçkin Özdil ziyaret etti.

Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kaptan Ali Turan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce iyileşmesini ve antrenmanlara katılmasını ümit ettiklerini ilettiler.

PARTNER4 kameralı Samsung Galaxy A9!4 kameralı Samsung Galaxy A9!
Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!
Atiker Konyaspor Yatabare ile daha güçlüAtiker Konyaspor Yatabare ile daha güçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali turan konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

Lucescu gidiyor, o geliyor!

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

UEFA'dan Galatasaray'a bir şok daha!

Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Turan ameliyat oldu

Ali Turan ameliyat oldu

Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!

Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!

Atiker Konyaspor Yatabare ile daha güçlü

Atiker Konyaspor Yatabare ile daha güçlü

Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacağız

Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacağız

PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç ceza

PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç ceza

Adis Jahovic, PFDK'ya sevk edildi!

Adis Jahovic, PFDK'ya sevk edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.