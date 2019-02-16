Ali Turan, Fofana ve Zuta Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ali Turan, aldıkları 1 puanı teknik direktör Aykut Kocaman'a armağan ettiklerini söyledi.

Ali Turan ayrıca hakem kararlarını eleştirdi;

"İyi bir takımız, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Skrtel'in pozisyonu vardı, kırmızı karttı ama göremedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı."

FOFANA: ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK

Fofana konuşmasının başında kolektif bir fubtol oynadıklarını ve iyi pozisyon bilinciyle oynadıklarını belirtirken, "50-60 dakika 10 kişi oynadık ama iyi bir pozisyon oyunuyla tam bir kollektif bilinç ortaya koyduk. Sonuç olarak Fenerbahçe'den çok önemli 1 puan aldık. Bundan sonraki maç için hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldız futbolcu, attığı golü yorumlarken ,"Her zaman takım işi diyoruz. Milosevic çok güzel bir top gönderdi bana. Çok güzel bir vuruş oldu gerçekten." diyerek konuşmasını sonlandırdı.