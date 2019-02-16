Ali Turan, Fofana ve Zuta Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ali Turan, aldıkları 1 puanı teknik direktör Aykut Kocaman'a armağan ettiklerini söyledi.
Ali Turan ayrıca hakem kararlarını eleştirdi;
"İyi bir takımız, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Skrtel'in pozisyonu vardı, kırmızı karttı ama göremedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı."
FOFANA: ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK
Fofana konuşmasının başında kolektif bir fubtol oynadıklarını ve iyi pozisyon bilinciyle oynadıklarını belirtirken, "50-60 dakika 10 kişi oynadık ama iyi bir pozisyon oyunuyla tam bir kollektif bilinç ortaya koyduk. Sonuç olarak Fenerbahçe'den çok önemli 1 puan aldık. Bundan sonraki maç için hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.
Yıldız futbolcu, attığı golü yorumlarken ,"Her zaman takım işi diyoruz. Milosevic çok güzel bir top gönderdi bana. Çok güzel bir vuruş oldu gerçekten." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
ZUTA: HAKEM VAR'A GİDEBİLİRDİ
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı oyuncu Leonard Zuta, "Bir takım olarak birlikte savaştık, mücadele ettik onu söylemek gerekir. 11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık" diye konuştu.
Zor bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Zuta, kendisine Skrtel tarafından yapılan müdahale hakkında da, "Bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve hakem VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" şeklinde konuştu.
Zuta, daha sonra Skrtel ile aralarında geçen pozisyon sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı basın mensuplarına gösterdi.
Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok
Infantino'dan Demirören açıklaması!
Alex: ''Galatasaray'a gol atarak...''
CAS'tan Galatasaray açıklaması!
''Biz neden Benfica gibi yapamıyoruz?''
Dünya futbolunu sarsacak takas!
Abdülkadir ve Yusuf değerine değer kattı
Karaman kadroda değişikliğe gidiyor
Frey formaya göz kırpıyor
Oğuzhan Özyakup Çin'e gidiyor
Efsane isim resmen Çin'de!
Altınordu Xavi ile buluştu
Kenan'dan Lucescu'ya teşekkür
Transferin kralı Juventus!
Yusuf Şimşek yeni takımıyla imzaladı
Okuyucu Yorumları 3 yorum