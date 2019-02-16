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Ali Turan, Fofana ve Zuta Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'un Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ali Turan, Fofana ve Leonard Zuta açıklamalarda bulundu.

Ali Turan, Fofana ve Zuta Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ali Turan, aldıkları 1 puanı teknik direktör Aykut Kocaman'a armağan ettiklerini söyledi.

Ali Turan ayrıca hakem kararlarını eleştirdi;

"İyi bir takımız, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Skrtel'in pozisyonu vardı, kırmızı karttı ama göremedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı."

FOFANA: ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK

Fofana konuşmasının başında kolektif bir fubtol oynadıklarını ve iyi pozisyon bilinciyle oynadıklarını belirtirken, "50-60 dakika 10 kişi oynadık ama iyi bir pozisyon oyunuyla tam bir kollektif bilinç ortaya koyduk. Sonuç olarak Fenerbahçe'den çok önemli 1 puan aldık. Bundan sonraki maç için hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldız futbolcu, attığı golü yorumlarken ,"Her zaman takım işi diyoruz. Milosevic çok güzel bir top gönderdi bana. Çok güzel bir vuruş oldu gerçekten." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ZUTA: HAKEM VAR'A GİDEBİLİRDİ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı oyuncu Leonard Zuta, "Bir takım olarak birlikte savaştık, mücadele ettik onu söylemek gerekir. 11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık" diye konuştu.

Zor bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Zuta, kendisine Skrtel tarafından yapılan müdahale hakkında da, "Bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve hakem VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" şeklinde konuştu.

Zuta, daha sonra Skrtel ile aralarında geçen pozisyon sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı basın mensuplarına gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu pozisyona kirmizi vermeyen hakem sana gozluk değil karakter cesaret gerek sen git örgü ör
Kardeş Fener in sahada katliamları o kadar çok oluyor ve o kadar üzeri örtülüyorki normal karşılıyoruz. Skiktrel in yaptığı hareket KATLİAM NASIL YAPILIR örneğidir. BUNU GÖRMEYEN GÖZLERİN GÖZÜ ÇIKSIN. ALİ YE SÖYLEYİN LEHİNE VİDEOLARDA YAPSIN. Emin olun aleyhine olanları 10 defa katlar. Adamların penaltısını vermedi be. Fener ise kapalı kol a gelen topa penaltı diye bağırıyor. Siz hiç fairplay için olmayacak mısınız ? Hiç mi ? Hiç bir zaman mı? İçinizden bir kişi doğruyu konuşamayacak kadar kör mü? Hayatımda yemin ile fenerli kadar boş ve yalan konuşan sporsever görmedim.
slimani ile ayew in bonservisi alınmalı, ersun ile devam edilmeli comolli ile kontrat uzatılmalı, hakemlere verilen para arttırılmalı para az diye sadece bi kırmızı kart verdi aziz başkanım varken böylemiydi, 17 de 17
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