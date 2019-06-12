Ali Yağcı Her Yerde Sen'de hangi rolde oynuyor? Her Yerde Sen ne zaman başlıyor?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle FOX’ta ekrana gelecek olan ‘Her Yerde Sen’de Ali Yağcı, çalıştığı şirketin sahibinin oğlu olan Burak Yangel karakterine hayat verecek. Rekabetçi bir veliaht olan Burak Yangel; karizmatik, kibirli ve bir o kadar da iyi eğitim görmüş olup, işleri bileğinin hakkıyla devralmıştır.

Fakat titrinin resmileşeceğini sandığı gün kendisinin yerine Demir’in (Furkan Andıç) yönetici olarak geleceğini öğrenince, proje yöneticiliğine geri dönmek zorunda kalır. İşten ayrılmak istese de, şirketi batmaktan kurtarırken riskli kararlar alıp, olmadık kişilere elini kolunu kaptırdığı için adım atmakta zorlanacaktır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı 'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.