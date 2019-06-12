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Ali Yağcı Her Yerde Sen'de hangi rolde oynuyor? Her Yerde Sen ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2019 01:16 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Ali Yağcı, başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı ‘Her Yerde Sen’ dizisiyle 14 Haziran’da FOX’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Her Yerde Sen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Her Yerde Sen 1. bölümden yeni fragman.

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle FOX’ta ekrana gelecek olan ‘Her Yerde Sen’de Ali Yağcı, çalıştığı şirketin sahibinin oğlu olan Burak Yangel karakterine hayat verecek. Rekabetçi bir veliaht olan Burak Yangel; karizmatik, kibirli ve bir o kadar da iyi eğitim görmüş olup, işleri bileğinin hakkıyla devralmıştır.

Fakat titrinin resmileşeceğini sandığı gün kendisinin yerine Demir’in (Furkan Andıç) yönetici olarak geleceğini öğrenince, proje yöneticiliğine geri dönmek zorunda kalır. İşten ayrılmak istese de, şirketi batmaktan kurtarırken riskli kararlar alıp, olmadık kişilere elini kolunu kaptırdığı için adım atmakta zorlanacaktır.

Ali Yağcı 1

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı 'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

HER YERDE SEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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