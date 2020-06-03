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Aliağa Belediyesi, işletmeleri dezenfekte ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, normalleşme süreciyle yeniden açılan işletmelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Aliağa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecine yönelik toplum sağlığını ilgilendiren tedbirleri elden bırakmıyor.

Aliağa Belediyesi, normalleşme süreciyle yeniden açılan işletmelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Aliağa Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecine yönelik toplum sağlığını ilgilendiren tedbirleri elden bırakmıyor. Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte açılan lokanta, restoran ve kafeler birer birer açılırken, Aliağa Belediyesi salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına yeni açılan iş yerlerinde de devam ediyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatlarıyla başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile kafe, spor salonu, lokanta, kahvehane ve diğer iş yerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor. Aliağa Belediyesi ekipleri tarafından yapılan dezenfektenin belli bir program dahilinde devam edeceğini kaydeden Aliağa Esnaf Odası Başkanı Serdar Berk ile Aliağa Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, salgının yayılmasına engel olmak için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaptı. Salgın riskine karşı daha önce alınan tedbirlere uyulmaya devam edilmesinin toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizen Berk, “Halkımızın ve esnafımızın sağlığı için Aliağa Belediyemiz dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Başkanımız Serkan Acar her zaman esnafımızın yanında olmaya devam ediyor. Buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Bugüne kadar olduğu gibi esnaf arkadaşlarımızla birlikte bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için temkinli olmayı sürdüreceğiz. Aliağa’da yaşayan vatandaşlarımıza rehavete kapılmamaları ve sosyal hayatta kontrolü elden bırakmamaları konusunda ricada bulunuyoruz" dedi.

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