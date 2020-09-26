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Aliağa Belediyesinden trafiğe nefes aldıracak çalışma

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi’nde yol genişletme ve dolgu çalışmalarına devam ediyor.İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Mahalle nüfusu kentin ortalamasına göre iki katından daha yüksek bir oranda artıyor.

Aliağa Belediyesi, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi’nde yol genişletme ve dolgu çalışmalarına devam ediyor.
İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Mahalle nüfusu kentin ortalamasına göre iki katından daha yüksek bir oranda artıyor. Mahalledeki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan trafik yoğunluğuna çözüm arayan Aliağa Belediyesi, Başkan Serkan Acar’ın talimatlarıyla günümüzde ve gelecekte vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde cadde ve sokakları hazırlıyor. Çalışmalarına Güzelhisar Caddesi üzerinde devam eden Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin sürüş ve yol güvenliğini önceleyen imalatları gerçekleştiriyor.

Aliağa kent merkezini, Manisa’ya ve beş köye bağlayan, Aliağa Devlet Hastanesi ulaşımını sağlayan Güzelhisar Caddesi, trafik akışını rahatlatmak ve caddeyi çağdaş standartlara kavuşturmak isteyen Aliağa Belediyesi ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son yıllarda mahalledeki nüfusun artması cadde üzerindeki trafik yoğunluğunu artırmıştı. Mevcut yolun ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle harekete geçen Aliağa Belediyesi, imar planlarına uygun şekilde caddeyi genişletiyor. Yeni Mahalle’nin en önemli arterlerinde biri olan Güzelhisar Caddesi yol genişliği, çalışmalar sonucunda 10 metreden 25 metreye çıkacak. Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki mevcut iki şerit olan yol; 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeride çıkarak kent trafiğini rahatlatacak. Yol genişletme ve dolgu çalışmalarının ardından kaldırım imalatı, sıcak asfalt serimi, elektrik ve aydınlatma düzenlemeleri, trafik levhası uygulamaları çağdaş standartlarda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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