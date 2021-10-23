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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde yarın Türk Telekom'u konuk edecek

23.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde yarın Türk Telekom'u konuk edecek

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan Aliağa Petkimspor, yarın Türk Telekom'u konuk edecek.

Ligin ilk 4 haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef ve TOFAŞ maçlarını kazanamayan İzmir temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

- Yıldırım: "Her maç daha iyiye gidiyoruz"

Takım kaptanı Nusret Yıldırım, yaptığı açıklamada, sezona zorlu müsabakalarla başladıklarını kaydetti.

Zorlu bir fikstürlerinin olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her geçen gün, her maç daha iyiye gidiyoruz. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtıyoruz. Bu hafta Türk Telekom gibi iyi bir takımla oynayacağız. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttığımız takdirde kötü gidişatı durduracağımıza inanıyorum. Ondan sonra zaten fikstür açısından rahatlayacağız. Umarım yarın seyirci desteğiyle güzel bir maç oynayıp, kazanırız."

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