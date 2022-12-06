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Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının son dakikasında tribünde olaylar çıktı

06.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı.

Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının son dakikasında tribünde olaylar çıktı

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Müsabaka, taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol aliağa petkimspor taraftar

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