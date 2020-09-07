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Aliağa’da halk sağlığı için ilaçlama faaliyetleri devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Aliağa Belediyesi tarafından bu yılın ilk 8 ayında kentin tüm mahallelerinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin litre sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadele ilacı kullanıldı. Mart ayında Türkiye’de etkisini gösteren Covid-19 salgını karşısında ise kentte insan sirkülasyonunun olduğu her alan dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon çalışmalarında yaklaşık 17 bin litre dezenfektan kullanıldı.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sivrisinek ve haşere ile ilgili mücadeleyi tam donanımlı beş araç ve biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası bulunan 12 uygulayıcı personel ile gerçekleştiriyor. Aliağa’nın tüm mahallelerinde sürdürülen sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışmaları sırasında insan sağlığına, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ve sadece larva karşıtı biyolojik larvasitler kullanılıyor. Kentte gerçekleştirilen haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamında mahallerdeki fosseptik kuyuları, çöp konteynerleri, hayvan gübrelikleri ilaçlanırken haşerelerin üreme alanları da tespit edilerek gerekli müdahaleler yapıldı. Rögarlar, kanalizasyonlar, dereler, su birikintileri, göl ve göletler periyodik olarak ilaçlandı. Ayrıca araç üstü cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, sulak alanlarda ve sineklerin potansiyel üreme yaşama alanlarında ilaçlama çalışmaları yürütüldü.

Yılın söz konusu döneminde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadele çalışmalarında 800 litre yağ bazlı doğal uçkun insektisit, 500 litre uçkun insektisit, 500 litre biyolojik larvasit, 200 litre karasinek yemi, 240 litre kimyasal larvasit, 700 litre yağ bazlı doğal uçkun insektisit olmak üzere toplamda 2 bin 940 litre ilaç kullanıldı. Ayrıca mart ayı içerisinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Covid-19 salgını karşısında Aliağa’da bulunan kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları, İZBAN durakları, taksiler ve durakları, parklar, okullar, camiler, muhtarlıklar, sağlık kuruluşları, eczaneler, esnaflar, petrol ofisleri, hastaneler, dolmuş durakları, marketler, bankalar, cadde, sokak ve kaldırımlar ile insan sirkülasyonunun olduğu her alan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Kentte dezenfeksiyon çalışmalarında yaklaşık 17 bin litre dezenfektan kullanıldı.

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