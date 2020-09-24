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Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl

İZMİR HABERLERİ  | 24.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Yeşil ve doğa dostu vizyonuyla hareket eden Aliağa Belediyesi, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan sosyal yaşam alanlarında yabani ot ve genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Parkların yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışma yapan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti pırıl pırıl bir hale getiriyor.

Yeşil ve doğa dostu vizyonuyla hareket eden Aliağa Belediyesi, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan sosyal yaşam alanlarında yabani ot ve genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Parkların yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışma yapan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti pırıl pırıl bir hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde yaptığı yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise cadde ve sokakları tertemiz bir görünüme kavuşturuyor.

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