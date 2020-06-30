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Alican Güney’in sözleşmesi uzatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlayan Alican Güney ile sözleşmesinin bir sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Yeni sezon planlamaları kapsamında transferlerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney’in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlayan Alican Güney ile sözleşmesinin bir sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Yeni sezon planlamaları kapsamında transferlerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney’in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı. Başarılı skorer guard, korona virüs tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescil edilen 2019-2020 sezonunda 24.17 dakika, 8.52 sayı, 3.06 ribaund, 2.73 asist, 9.33 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı.

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