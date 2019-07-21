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Alin Tosca, Gazişehir'de

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca'yı renklerine kattı.

Alin Tosca, Gazişehir'de

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreninde Rumen savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandı.

Son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alin Tosca Gazişehir Gaziantep

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