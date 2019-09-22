SPOR

Aliou Cisse: Mbaye Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Senegal Milli Takımı teknik direktörü Aliou Cisse, Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi dünyaca ünlü golcü Olivier Giroud'a benzetti. Cisse, "Onu birçok kez milli takıma çağırdım. O bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor" dedi.

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne için milli takımdan teknik direktörü Aliou Cisse'den açıklamalar geldi.

La Derniere Heure gazetesine konuşan Cisse, Mbaye Diagne'yi Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Grioud'a benzeterek, "Onu birçok kez milli takıma da çağırdım. En büyük özelliği gol atma kabiliyeti. Aynı zamanda çok iyi bir kafa vuruşçusu. Arkasında oynayanlara da gol atma imkanı sağlıyor. Bizim Olivier Giroud'umuz, ama Giroud'a göre daha fazla gol atıyor'' ifadelerini kullandı.

ANDERLECHT'E KARŞI YOK
Bu arada Diagne, Club Brugge'un Anderlecht ile oynayacağı derbi maçının kadrosuna hazır olmadığı için alınmadı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Galatasaray'da 3 isim kadroda yer almadıGalatasaray'da 3 isim kadroda yer almadı
Yeni Malatyaspor evinde Cimbom'a yenilmiyorYeni Malatyaspor evinde Cimbom'a yenilmiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aliou Cisse Mbaye Diagne olivier giroud Galatasaray club brugge

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Fenerbahçe'de Rodrigues'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Rodrigues'in durumu belli oldu

Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf

Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Ukala, küstah ve şımarık'

'Ukala, küstah ve şımarık'

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aliou Cisse: Mbaye Diagne, Giroud'un daha çok gol atanı

Mbaye Diagne'yi dünyaca ünlü golcüye benzetti

Galatasaray'da 3 isim kadroda yok! Selçuk, Belhanda ve Feghouli

Galatasaray'da 3 isim kadroda yer almadı

Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Yeni Malatyaspor evinde Cimbom'a yenilmiyor

Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması

G.Saray'dan sponsorluk anlaşması

Galatasaray'ın forma kol sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

G.Saray'a yeni sponsor

Mustafa Cengiz: İlk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım

''İlk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.