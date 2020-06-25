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Alişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak oğlumun hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 22:16 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte Manisa'da trafik kazası geçiren Alişan, kaza sonrası Instagram'dan ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Oğlu Burak'ın hayatını kurtaran bakıcısının da yer aldığı fotoğrafı paylaşan Alişan, "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz. Araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak onu ölümden kurtardı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

Alişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak oğlumun hayatını kurtardı

Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cip dün takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.
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KAZA SONRASI İLK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI YAPTI

Alişan, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Oğlu Burak'ı kurtaran bakıcıları Marianne'nin de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Alişan, "Araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak onu ölümden kurtardı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

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"BUGÜN YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUZ"

Alişan paylaşımında şunları yazdı:

"Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah'ım bizi annemize, babamıza, ailemize sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür. Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak belki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun. Birde Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız. Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği,kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz."
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"Bu arada o kadar fazla arayan, soran,geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak yada sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım eksikliğinizi göstermesin. Hayat dostlarla,arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah'ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmiş olsun .....bir kurban kes abicim sen
GEÇMİŞ OLSUN.
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