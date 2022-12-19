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Alkollü sürücü kırık koluyla direksiyon başına geçti, kaza yapıp ortalığı birbirine kattı

19.12.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere ardından durağa daldı.

Alkollü sürücü kırık koluyla direksiyon başına geçti, kaza yapıp ortalığı birbirine kattı

Polis ekiplerini kandırmaya çalışan sürücü suçu arkadaşına atsa da polis ekiplerini kandıramadı. Alkolmetreye üflememek için direnen sürücü daha büyük ceza yiyeceğini anlayınca, üflemeye karar verdi. Sürücü 2.55 promilli çıkınca “Beni kandırdınız, cezayı kardeşime yazın” diyerek kendisini savundu.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesine bağlı Davutdede Mahallesi’nde yaşandı. Haluk A., 16 HZ 627 plakalı aracıyla Ankara Yolu üzerinde seyir halindeyken, aracının kontrolünü kaybedip önce metro duvarına, ardından durağa daldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, araçta bulunan ve bacağından yaralanan Şenol Kırbaş’ı, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

KIRIK KOLUYLA OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi karşısında gören Haluk A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün Haluk A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine adeta sabır testi yapan sürücü bu kez de polislere “Kardeşim yolda buraya geliyor, cezayı ona yazın” dedi. Sonunda alkolmetreye üfleyen sürücü 2.55 promil alkollü çıktı. Ortalığı birbirine katan sürücünün o anları kameraya yansırken, karakol ekibinin gelmesiyle sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Şenol Kırbaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsın ehliyeti 6 ay süreyle elinden alındı ve kendisine 1823 Türk Lirası para cezası yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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