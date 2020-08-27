Alkollü vatandaş yolu trafiğe kapattı

Kuşadası’nda aşırı alkollü bir vatandaş ’’Açım’’ diyerek yolu trafiğe kapattı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kuşadası’nda aşırı alkollü bir vatandaş ’’Açım ben’’ diyerek yolu trafiğe kapattı. Zabıta görevlileri polis gelene kadar vatandaşı ikna etmeye çalıştı fakat ayakta bile duramayan vatandaş zabıta görevlilerine uzun süre direndi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Belediye önünde ki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye arkasında alkol alan A.U. alkolün dozunu kaçırınca belediye önünde ki yaya geçidine oturarak ’’Açım ben aç’’ diye bağırmaya başladı. Yolu trafiğe tamamen kapatan A.U.’ya ilk müdahele Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Alkollü vatandaşı kaldırmaya çalışan ekipler uzun süre uğraş verdi. Zabıta ekipleri yola yatan vatandaşı kaldıramayınca 155’i arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler alkollü vatandaşı yoldan kaldırarak trafiği açtı. A.U., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınırken ’’Açım ben aç. Günlerdir yemek yemiyorum’’ diye bağırdı. Ayakta bile duramayan A.U. zaman zaman zabıta ekiplerine hakaretler yağdırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

