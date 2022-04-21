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Almanlar duyurdu! Mesut Özil'in yeni adresi...

21.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılmıştı. Alman basınından Bild, yıldız futbolcunun yeni durağını duyurdu. İşte detaylar...

Almanlar duyurdu! Mesut Özil'in yeni adresi...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de son 9 haftada inanılmaz bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, 8 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sıraya tırmandı. Kanarya, ikinci sıra için yarıştığı rakibi Konyaspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken maçın ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

YENİ DURAĞI AMERİKA

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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir.

Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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