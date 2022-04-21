Almanlar duyurdu! Mesut Özil'in yeni adresi...

Süper Lig'de son 9 haftada inanılmaz bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, 8 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sıraya tırmandı. Kanarya, ikinci sıra için yarıştığı rakibi Konyaspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken maçın ardından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

YENİ DURAĞI AMERİKA

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan habere göre Özil, gelecek sezon MLS'te forma giyebilir.

Bu sezon 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Özil için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



