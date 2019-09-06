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Almanya 2 - 4 Hollanda

FUTBOL HABERLERİ  | 06.09.2019 23:39 | Son Güncelleme

Euro 2020 Elemeleri'nde geceye Almanya-Hollanda maçı damga vurdu. Tam 6 golün atıldığı maç izleyenlerin nefeslerini kesti.

Euro 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Hollanda karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Almanya, 9. dakikada Gnabry ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede adeta gol yağmuru vardı. 59'de Frenkie De Jong, durumu 1-1'e getirirken, 66. dakikada Tah'ın kendi kalesine attığı golle Hollanda maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Pes etmeyen Almanya 73'te penaltıdan Kroos ile durumu 2-2 yapsa da oyuna sonradan giren Malen 79'da topu ağlara göndererek Hollanda'ya deplasmanda bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Uzatma anlarında Wijnaldum attığı golle maçın 4-2 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Hollanda puanını 6'ya yükseltirken, Hollanda ise 9 puanda kaldı.

Almanya - Hollanda maçından fotoğrafları sizler için derledik...

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Hollanda 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri

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