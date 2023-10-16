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Almanya biletini kaptık, kasayı da doldurduk! Letonya galibiyetinin geliri yaklaşık 270 milyon TL...

16.10.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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4-0'lık Letonya galibiyetiyle EURO 2024'ü garantileyen A Milli Takım, alınan bu sonucun ardından kasasını da doldurmayı başardı. İşte detaylar...

İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 turnuvaya katılmayı başardı.

KATILIM PAYI 9 MİLYON 250 BİN EURO

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2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

GRUPTAKİ HER GALİBİYET...

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Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

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