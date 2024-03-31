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Almanya'da 10 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dortmund, Bayern'i 2-0'lık skorla geçerek şanssızlığı kırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2024 15:02
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Ligde Borussia Dortmund, Bayern Münih’i deplasmanda 10 yıl sonra 2-0 mağlup ederek rakibine karşı 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Almanya'da 10 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dortmund, Bayern'i 2-0'lık skorla geçerek şanssızlığı kırdı

"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK GİTTİ GİBİ...

Borussia Dortmund, 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson'un attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, 53 puanla 4. sırada yer aldı. Dört hafta sonra kaybeden ve 60 puanda kalan lig ikincisi Bayern Münih'in lider Bayer Leverkusen ile arasındaki fark 13'e çıktı.

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