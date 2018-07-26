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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'den Mesut Özil açıklaması

FUTBOL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki gören ve "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem" diyerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama yaptı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya'da Mesut Özil'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Deutsche Welle'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'in maruz kaldığı ırkçı saldırılarla daha iyi mücadele etmiş olmaları gerektiğini itiraf etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için ve federasyon için, ırkçılığın her türlüsünün dayanılamaz, kabul edilemez ve tölerans gösterilemez olduğunu tartışmasız bir şekilde söylemeliydim. Bu Boateng için de geçerli, Mesut Özil için de geçerli, göçmen olan tüm futbolcular için geçerli."

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, ırkçı saldırılar ve Türk kökenine saygısızlık yapılması nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil'in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil'in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.

Özil'e büyük destek

Öte yandan Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıkarak yalnız bırakmadı. Özil'in Alman milli takım formalı tabelası da, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi.

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mesut ozil mustafa özil Zonguldak

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