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Almanya Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti! Favori gruplardan çıkamadı

01.12.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son grup maçları ile sürüyor. E Grubu son maçında Almanya ile Kosta Rika ile karşı karşıya geldi. Birçok ilginç anın yaşandığı mücadelede gülen taraf 4-2'lik skorla Almanya olsa da, grubun favorisi olan panzerler grubun diğer maçında alınan skor dolayısıyla Kosta Rika ile birlikte Dünya Kupası'nda veda etti. İşte detaylar...

Almanya Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti! Favori gruplardan çıkamadı

Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Alınan bu sonucun arından grubun diğer karşılaşmasında Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yenmesi dolayısıyla iki ekipte Dünya Kupası'na veda etti.

PERDE 10'DA AÇILDI!

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Karşılaşmada gol perdesi 10. dakikada açıldı. Hızlı gelişen Almanya atağında sol kanattan Raum ortaladı, ön direkte Gnabry kafa vuruşunu yaptı, Panzerler'i 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI BU SONUÇLA TAMAMLANDI!

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Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol gelmezken, taraflar soyunma odasına Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile gitti.

YANIT 59'DA GELDİ!

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Hızlı gelişen Kosta Rika atağında sağ kanattan orta yapıldı, Waston uçan kafayı vurdu, Neuer çıkardı ancak dönen topu Yeltsin Tejeda tamamladı ve skora dengeyi getirdi.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Almanya'nın genç yıldızı Musiala karşılaşmanın 61. dakikasında sol kanattan uzak direğe vurdu, top direkten dışarı çıktı.

İKİNCİ KEZ DİREK

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Musiala ceza sahası dışından 67. dakikada şansını tekrar denedi ancak direk ikinci kez izin vermedi

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ!

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Kosta Rika sol kanattan korner kullandı, Waston kafayla penaltı noktasına doğru indirdi, içerdeki karambolde Juan Pablo Vargas topa son dokunan isim oldu, ağlar havalandı ve Kosta Rika Almanya karşısında öne geçti.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

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Geriye düşen Almanya gole hızlı yanıt verdi. Panzerler'in atağında Havertz bir anda boşluğu buldu, topu önünde gördü ve Navas'ı avladı. Maça tekrar denge geldi.

ALMANYA TEKRAR ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI!

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Karşılaşmanın 85. dakikasında Almanya Havertz ile tekrar öne geçti.

SONUCU BELİRLEDİ!

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Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Füllkrug'dan geldi. 4-2.

GALİBİYET YETMEDİ!

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Almanya 3 puanın sahibi olsa da aynı puanlı İspanya'dan averaj farkıyla geride olması nedeniyle Dünya Kupası'na veda etti. Almanlar 2018'de de grup aşamasına Dünya Kupası'na veda ederken, bu Dünya Kupası'nda da aynı sonu yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

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Karşılaşmanın hakemi Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

YAŞAYAN EFSANE

KMLMKM

Manuel Neuer, Kosta Rika karşısında Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıkarak turnuvada en çok maça çıkan kaleci unvanını kazandı. Geride bıraktığı isimler: Sepp Maier ve Cladio Taffarel

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