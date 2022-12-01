Almanya Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti! Favori gruplardan çıkamadı

Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Alınan bu sonucun arından grubun diğer karşılaşmasında Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yenmesi dolayısıyla iki ekipte Dünya Kupası'na veda etti.
Karşılaşmada gol perdesi 10. dakikada açıldı. Hızlı gelişen Almanya atağında sol kanattan Raum ortaladı, ön direkte Gnabry kafa vuruşunu yaptı, Panzerler'i 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol gelmezken, taraflar soyunma odasına Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile gitti.
Hızlı gelişen Kosta Rika atağında sağ kanattan orta yapıldı, Waston uçan kafayı vurdu, Neuer çıkardı ancak dönen topu Yeltsin Tejeda tamamladı ve skora dengeyi getirdi.
Almanya'nın genç yıldızı Musiala karşılaşmanın 61. dakikasında sol kanattan uzak direğe vurdu, top direkten dışarı çıktı.
Musiala ceza sahası dışından 67. dakikada şansını tekrar denedi ancak direk ikinci kez izin vermedi
Kosta Rika sol kanattan korner kullandı, Waston kafayla penaltı noktasına doğru indirdi, içerdeki karambolde Juan Pablo Vargas topa son dokunan isim oldu, ağlar havalandı ve Kosta Rika Almanya karşısında öne geçti.
Geriye düşen Almanya gole hızlı yanıt verdi. Panzerler'in atağında Havertz bir anda boşluğu buldu, topu önünde gördü ve Navas'ı avladı. Maça tekrar denge geldi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Almanya Havertz ile tekrar öne geçti.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Füllkrug'dan geldi. 4-2.
Almanya 3 puanın sahibi olsa da aynı puanlı İspanya'dan averaj farkıyla geride olması nedeniyle Dünya Kupası'na veda etti. Almanlar 2018'de de grup aşamasına Dünya Kupası'na veda ederken, bu Dünya Kupası'nda da aynı sonu yaşadı.
Karşılaşmanın hakemi Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
Manuel Neuer, Kosta Rika karşısında Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıkarak turnuvada en çok maça çıkan kaleci unvanını kazandı. Geride bıraktığı isimler: Sepp Maier ve Cladio Taffarel