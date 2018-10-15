Almanya Milli Takımı'ndan Mesut Özil'e kutlama!

Yıllarca Alman Milli Takım formasını giyen Mesut Özil'e, Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) 'DFB Team Germany' adlı sosyal medya hesabından sürpriz doğum günü kutlaması geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bugün 30 yaşına giren Mesut Özil'in 2014 yılında kazanılan Dünya Kupası ile çekilmiş resmine yer vererek, "Happy Birthday, Champ!" ifadesini kullandı.

MESUT'SUZ ALMANYA DÜŞÜŞTE

Almanya, Mesut'suz çıktığı Uluslar Ligi 2 maçında da galibiyet yüzü göremedi. İlk maçında evinde Dünya Şampiyonu Fransa ile 0-0 berabere kalan Panzerler, ikinci maçında da Hollanda deplasmanında 3-0'lık yenilgi aldı.

