Almanya'da yaşayan Beyza Doğan çift kol nakli için Akdeniz Üniversitesine başvurdu

Almanya'da 4 yıl önce hastalık nedeniyle iki kolu ve ayağını kaybeden 24 yaşındaki Beyza Sümeyra Doğan, Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'a muayene olarak çift kol nakli için bekleme listesine kaydoldu.

Köln'de yaşayan Doğan, 4 yıl önce menenjitin bir türü olan "Meningokok" nedeniyle iki kolu ve ayaklarını kaybetti, böbreği de işlevini göremez hale geldi.

Almanya'da 54 yaşındaki annesi Mihriban Doğan'ın bağışladığı böbrek ile hayata tutunan ve protez ayak kullanmaya başlayan Doğan çift kol nakli olmak için de Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edilen Doğan, ardından hastanenin organ nakli bölümünde çift kol nakli için bekleme listesine kaydoldu.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç kızın hastalığa bağlı olarak doku ve uzuv kaybı yaşadığını söyledi.

Doğan'a bazı testler yaptıklarını dile getiren Özkan, "Nakil için çok istekli. Detaylı bazı testlerden daha geçireceğiz. Şimdilik nakil için bir engel görünmüyor. Ekibimiz hem yüz nakli hem de çift kol nakli için hazır." dedi.

Doğan ise Antalya'dan gelecek güzel haberi merakla beklediğini belirterek hayalinin nakille kollarına kavuşmak olduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise organ ve uzuv bağışının listelerinde bekleyen birçok kişiye umut olacağını belirtti.

Her bağışın yeni bir hayat anlamını taşıdığını vurgulayan Bilal, "Çift kol nakli için başvuran Doğan merakla bizden haber bekliyor. İnşallah ona güzel haberler vereceğiz." diye konuştu.

