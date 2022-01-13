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Almatı Havalimanı bu sabah uçuşlara açıldı

13.01.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: - "Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibarıyla havalimanını uçuşlara açtık"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen Kazakistan'ın Almatı Havalimanı, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla bu sabah uçuşlara açıldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'daki olaylar sırasında 5 Ocak akşamı güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı, bugün yeniden uçuşlara açıldı. Havalimanı ilk etapta sabah 08.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Almatı Havalimanı'nda uçuşların başlamasıyla Air Astana, Flydubai, Scat, Qazakair ve Nordwind Havayolları sabah saatlerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle ayrı bir önemi olan Kazakistan'da, barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin yönetimin olumlu yaklaşımına rağmen ilerleyen günlerde şiddet eylemlerine dönmesini üzüntüyle izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayından bu yana işlettiğimiz, ülkenin ticari ve kültürel başkentinin ana giriş kapısı Almatı Havalimanı da şiddet eylemlerinin hedefi oldu. Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağladık. Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibarıyla havalimanını uçuşlara açtık. Orta Asya'nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın geleceğine inanıyoruz. Ülkede gündelik hayatın normalleşmesiyle birlikte uçuş trafiği de hızla toparlanacaktır."

Verilen bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana'nın ana üssü olan Almatı Havalimanı, 2021’de 6,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Salgına rağmen hızlı bir şekilde toparlanan yolcu trafiği 2019'un yüzde 94'üne ulaştı.

Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor. Yolcu trafiğinin yaklaşık yarısını Air Astana üstlenirken, kargoda ilk sırada THY yer alıyor.

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