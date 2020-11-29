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Alper Pirşen isyan etti: Dehşete düştüm

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2020 21:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, yenildikleri Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Alper Pirşen isyan etti: Dehşete düştüm

Derbi maçında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'de yönetici Alper Pirşen, "Gördüğümüz sahne bir rezalet. Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında dehşete düştüm. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor, keşke konuşmasaydık. Keşke hafta başından beri algı yapmasalardı, keşke hakemi baskı altına almasalardı. Önce sosyal medyada algı yarattılar, sonra Beşiktaş başkanı bunu gündeme taşıdı. Beşiktaş ve Federasyon'la görüştük, bu ayıbı kaldırın dedik. Hiçbir tepki gelmedi" dedi.

Alper Pirşen, ayrıca "Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza'nın en son hareketi, dünyanın neresinde kırmızı kart değil, gelişi kırmızı. Hem TFF, hem Beşiktaş, eserinden dolayı utanmalı. Bir hakemi de hep beraber yenmiş oldular" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mert hakan 2. sarıdan Kırmızı son dakika kaleciniz ortasahada koluyla düzeltiyor Kırmızı siz verya vene siz hep eyyam hep eyyam Bravo BJK Bi GALATASARAYLİ olarak tebrik ederiz
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