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Alper Potuk fena yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 09:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

Kupa maçı sonrası kaçamak gecesinde Ozan Tufan gazetecileri görünce taksiye atlayıp topukladı. VIP minibüse binerken kız arkadaşıyla yakalanan Alper Potuk ise kafasını cama gömerek kendini kamufle etmeye çalıştı.

Nişantaşı kaosu

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Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.
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Grup, Nişantaşı’ndaki bir başka kulübün önünde araçtan inerken flaşlar patladı, ortalık karıştı.

Grup, Nişantaşı’ndaki bir başka kulübün önünde araçtan inerken flaşlar patladı, ortalık karıştı.
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Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının “Ozan beni bekle” diye seslendiği duyuldu.

Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının “Ozan beni bekle” diye seslendiği duyuldu.
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Onların ardından diğer genç kız da araçtan indi. Potuk ise son anda inmekten vazgeçip son sürat uzaklaştı.

Onların ardından diğer genç kız da araçtan indi. Potuk ise son anda inmekten vazgeçip son sürat uzaklaştı.
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Alper Potuk - Ozan Tufan

Alper Potuk - Ozan Tufan
Alper Potuk - Ozan Tufan
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Alper Potuk magazin

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
rahat bıraksanız olmaz .bırakın genç insanları hayat yaşasın
Aynen nişanlı olan ozan tufanı da rahat bırakalım mı?
bir kere yaparsın iki kere yaparsın gençler, kanları kaynıyor deriz idare ederiz. ama bu kadarı fazla. hem vasat bir performans göstereceksiniz hemde gecelerde yüksek performans göstereceksiniz birde taraftarın ve yönetimin size müsamaha göstermesini bekleyeceksiniz. yok öyle yağma.
@deniz_kuzey_1988 adamın futboluyla özel hayatını ayrı değerlendirmek lazım. zaten özel hayatına kimse karışamaz istediğini yapar. KİME NE??
Ne yani gençler eğlenmesinlermi?
ilk yarı sezonu bitmiş genç delikanlı ikiside aynı zamanda bekar ...Fenerbahçe liyim gayet normal ..Ronaldo bile kızlarla yakalanıyor ...Performansları iyi olduktan sonra sıkıntı yok..
Yaşıyosunuz bu hayatııı
Bizde futfol neden bu kadar kötü anlaşılıyor!!!
FUTBOLCU BUNLAR HAHAM DEĞİL NE YANİ EĞLENMEK ONLARIN HAKKI DEĞİL Mİ ? SANKİ SOYGUNDA YAKALANMIŞLAR GİBİ NE BU TANTANA ?
türk taraftarı sağolsun çatır çatır paranı yerler böyle
para var kokusu kadınlara yeter
Size ne elalemin hayatından. İstedikleri gibi eğlenirler.
ne var yani bunda ikisi de genç çocuklar tabi ki eğlenecekler
abi adamlar genç bekar ve ünlü. bunda abartıcak ne var anlamadım
İşte bizler de bu insanlardan iyi futbol oynamalarını bekliyoruz.Yazık böyle giderse türk futbolu bir adım ilerleyemez.Bu futbolcular çok eğlenme meraklısı oldu çıktılar.Madem öğle bırakın futbolu ne halt ederseniz edin,isterseniz 24 saat için eğlenin.Ama işin içinde toplu bağlayan bir sorumluluk varsa bunun eğlencesi edepsizliktir.
BİZE NE...
TUVANA SEN ŞİMDİ BUNU DA AFFEDERSIN.BU KONUDA MURAT BOZ UN SEVGİLİSINDEN BIR DE ARDA TURANIN SEVGILISINDENBDERS AL.BOYNUZLABIP DA GERI DÖNÜŞ HIKAYESI...
bursada fenere geldi kendini saldi
bırakın adamın peşini ya para var huzur var
BENİ BU HATUNLARLA yakalasalar poz vermek için ben çaba gösteririm ama demek ki zenginlik böyle bişey
ozan tufan daha yeni nişanlanmadınmı sen ayıp yahu
Ne yani? Otursunlar evde süt mü içsinler sürekli?
ozan yavaşşşşş
ATEŞŞŞŞŞŞ
Nedir bu milletçe paparazzi merakımız.90 karda modaydı şimdi kimsenin umrunda değil
arkadaşlardan maç hakkında yorum bekliyoruz kamuoyu olarak...
Tatlı tatlı yemenın acı acı cıkarır
İnsan bu çocuklar. Eğlenecekler, haytlarını da yaşayacaklar, futbollarını da oynayacaklar. Herkesin bir hayatı olduğunu unutmasak iyi olur. Kötü olduklarında zaten takımdan atılıyorlar. Ama özel hayata bu kadar müdahil olmak bence hiç hoş değil.
boyle saklanmak da cirkin gozukuyo gezerde tozarda o ayri ama kimin kim oldugu belli halen saklajiyolar komik
helal ozan tufan hangi sahalarda oynadığı belli oldu işte futbolculuk işte paranın ve futbolculuğun yüzü
sahada dökülünce ne olacak
sanki erkeklerle basılmışlar gibi konuşuyosunuz erkek adam yapıcak tabi
kimene
Gece hayatı bir numara keşke Milli takımda bir numara olsaydınız yazık
alper bunu hep yapiyor genç bekar adam lara şöhret var o yapmasında benmi yapayim:)
Ya sizene insanların yaşam tarzından.Gencecik insanlar; bu insanların bağlı bulunduğu bir külüp var.Onların sorunu da bu insanların külübe olan katkıları sizene...Yaşam onların,tercih onların.
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