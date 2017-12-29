Alper Potuk fena yakalandı

Kupa maçı sonrası kaçamak gecesinde Ozan Tufan gazetecileri görünce taksiye atlayıp topukladı. VIP minibüse binerken kız arkadaşıyla yakalanan Alper Potuk ise kafasını cama gömerek kendini kamufle etmeye çalıştı.

1 / 10 Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

3 / 10 Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının “Ozan beni bekle” diye seslendiği duyuldu.