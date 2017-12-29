Alper Potuk fena yakalandı
Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.
Kupa maçı sonrası kaçamak gecesinde Ozan Tufan gazetecileri görünce taksiye atlayıp topukladı. VIP minibüse binerken kız arkadaşıyla yakalanan Alper Potuk ise kafasını cama gömerek kendini kamufle etmeye çalıştı.
Nişantaşı kaosu
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Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy’deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.
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Grup, Nişantaşı’ndaki bir başka kulübün önünde araçtan inerken flaşlar patladı, ortalık karıştı.
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Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının “Ozan beni bekle” diye seslendiği duyuldu.
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Onların ardından diğer genç kız da araçtan indi. Potuk ise son anda inmekten vazgeçip son sürat uzaklaştı.
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Alper Potuk - Ozan Tufan
Alper Potuk - Ozan Tufan
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