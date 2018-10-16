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Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kayıpları oynayan Alper Potuk'la ilgili gerçek ortaya çıktı. Girdiği inşaat işinde önemli maddi kayıp yaşayan Fenerbahçeli Alper Potuk'un bu nedenle kendisini futbola veremediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncusunun bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi.

Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

Formunda ciddi bir düşüş olan ve son 2 haftada kadroya dahi giremeyen Fenerbahçeli Alper Potuk'un, yatırım yaptığı işte büyük maddi kayıp yaşadığı ve bu nedenle kendisini futbola veremediği öğrenildi.

Başarılı oyuncunun, futboldan kazandığı paraları değerlendirmek hedefiyle lüks evler yapmak için inşaat işine girdiği belirtlidi. Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu işte zarara uğradı ve büyük bir maddi kayıp yaşadı. Milli futbolcunun yaptığı yatırım nedeniyle bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi.

Bu nedenle moralman yıkılan başarılı oyuncunun, idmanmanlarda da yüzünün asık olduğu ve kendisini sahaya veremediği öğrenildi. Öte yandan Alper Potuk'un performansının düşmesinde düzensiz özel hayatının da başka bir etken olduğu belirtildi.

Yönetim de 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını ve futbola odaklanmasını istedi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 6 maça çıkan Alper Potuk'un 1 golü bulunuyor. Mircea Lucescu da bu oyuncuyu son maçlar için milli kadroya dahil etmemişti. (Skor)

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alper potuk Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BİRŞEY OLMAZ BİZ 2.BİN LİRAYA GEÇİNİYORUZ ALLAHA ŞÜKÜR
zaaaaaaaaaaa
fenerbahçe aldığın psralarin hakkını vermeyince böyle gider parçacıkların
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