Alper Taşdelen Öğretmenler Günü’nü kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, “Bu ulusun değişmez tek başöğretmenine ve O’nun yolundan yürüyen tüm öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadesiyle başlayan Taşdelen, şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek yarınlarımızın aydınlık nesillerini yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutlarım. Bu ulusun değişmez tek başöğretmenine ve O’nun yolundan yürüyen tüm öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Öğretmen bir ailede büyümenin tüm güzelliklerini yaşayan biri olarak biliyorum ki öğretmen sevgidir, öğretmen eğitendir, koruyandır, umuttur. Öğretmen bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa öğretmen de öyle can verir topluma.

Özellikle ülkemizin geçtiği bu zor günlerde, pandemi süreciyle birlikte pek çok zorluğu aşmak için uğraş veren öğretmenlerimiz ile Anadolunun dört bir yanında görev almak için heyecanla bekleyen öğretmen adaylarının değerini bir kez daha anlıyoruz. Dünyanın en kutsal, en önemli mesleğini yapan öğretmenlerimiz, bizlere de zorlukların üstesinden gelmeyi öğretenlerdir aynı zamanda. Başta görevleri başında şehit olan öğretmenlerimiz ile yaşamını yitirmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."



