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Alperen Şengün 20 sayıyla oynadı, Houston evinde kazandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 11:07
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NBA’de Houston Rockets, konuk ettiği Phoenix Suns’ı 111-104’lük skorla yendi. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.

Alperen Şengün 20 sayıyla oynadı, Houston evinde kazandı

NBA’de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Phoenix Suns’ı 111-104’lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 41. galibiyetini kazandı. Houston’da Alperen Şengün 33 dakika parkede kaldığı maçta 20 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 29 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 36. yenilgisini alan Phoenix’te ise Bradley Beal 25 sayı, Kevin Durant ile Devin Booker da 19’şar sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

ADEM BONA’DAN, TORONTO KARŞISINDA 13 SAYI, RİBAUND

Toronto Raptors, konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 118-105’lik skorla yendi. Ligdeki 23. galibiyetini alan Toronto’da A.J. Lawson 28 sayı, Jared Rhoden ile Orlando Robinson da 25’şer sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 43. mağlubiyetini alan Philadelphia’da milli basketbolcu Adem Bona 22 dakika oynadığı karşılaşmada 13 sayı, 9 ribaund, 2 blok, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Takımda ayrıca Quentin Grimes 29 sayı, Jeff Dowtin de 20 sayıyla katkı verdi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 123 - Charlotte Hornets: 110
Boston Celtics: 112 - Oklahoma City Thunder: 118
Toronto Raptors: 118 - Philadelphia 76ers: 105
Memphis Grizzlies: 122 - Utah Jazz: 115
Miami Heat: 104 - Los Angeles Clippers: 119
Houston Rockets: 111 - Phoenix Suns: 104
San Antonio Spurs: 126 - Dallas Mavericks: 116
Denver Nuggets: 95 - Minnesota Timberwolves: 115
Portland Trail Blazers: 113 - New York Knicks: 114

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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