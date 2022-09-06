Alperen Şengün'den iddialı açıklama!

FIBA EuroBasket 2022’nin A grubundaki dördüncü karşılaşmasında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya geldi.

Genç yıldızımız Alperen Şengün 24 sayı – 8 ribaund – 6 asistle muhteşem bir performansa imza attı. Alperen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alperen Şengün, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Gürcistan maçından sonra bizim için çok önemli bir maçtı. Maça çok sert başladık, sonunda istediğimiz tarzla başladık. İkinci periyotta bir noktada sertliğimiz düştü ama üçüncü periyotta toparladık. Takım olarak iyiyiz, daha motiveyiz. Takım olarak savunma da yapıyoruz, artık her şey oturmuş durumda. Bugün çok mutluyuz, çok iyi bir galibiyet bizim için. Yarın İspanya maçı var, büyük ihtimalle grup birinciliği için olacak. O maça da hazırız. Umarım yarın da çıkıp kazanacağız, Almanya’ya mutlu gideceğiz.”

Milli Takımımız, A Grubu’ndaki son mücadelesinde 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14.30’da İspanya ile karşılaşacak.

