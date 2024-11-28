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Alperen Şengün’den, Philadelphia karşısında double double

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 10:25
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NBA’de milli oyuncu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Philadelphia 76ers’ı 122-115’lik skorla yendi. Alperen 35 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Alperen Şengün’den, Philadelphia karşısında double double

NBA’de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı uzatmalarda 122-115’lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston’da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia’da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

LEBRON JAMES’TEN TRİPLE DOUBLE

Los Angeles Lakers konuk olduğu San Antonio Spurs’ü 119-101’lik skorla yendi. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Lakers’ta LeBron James 16 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple double, Anthony Davis de 19 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren San Antonio’da ise Victor Wembanyama 20 sayı, Harrison Barnes 19 sayı ve Julian Champagnie de 18 sayı ile maçı tamamladı.

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NBA
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