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Alperen Şengün’lü Houston Rockets sezona galibiyetle başladı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, yeni sezonun ilk maçında Dallas Mavericks’i 128-110 mağlup etti.

Alperen Şengün’lü Houston Rockets sezona galibiyetle başladı
Cevdet Berker İşleyen

Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı ilk maçında Dallas Mavericks’i konuk etti. Rakibini 128-110 mağlup eden Houston, sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada 29 dakikada parkede kalan Şengün; 23 sayı, 10 ribaundluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Dallas Mavericksli Cooper Flagg olurken, Rockets’da Kevin Durant ve Jabari Smith 30’ar sayı buldu.

TARIK BIBEROVIC SÜRE ALAMADI

Bu sezon Fenerbahçe Tarfin’den Dallas Mavericks’e giden milli oyuncu Tarık Biberovic ise sezonun ilk karşılaşmasında süre alamadı.

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