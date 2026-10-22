Alperen Şengün’lü Houston Rockets sezona galibiyetle başladı

Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı ilk maçında Dallas Mavericks’i konuk etti. Rakibini 128-110 mağlup eden Houston, sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada 29 dakikada parkede kalan Şengün; 23 sayı, 10 ribaundluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Dallas Mavericksli Cooper Flagg olurken, Rockets’da Kevin Durant ve Jabari Smith 30’ar sayı buldu.

TARIK BIBEROVIC SÜRE ALAMADI

Bu sezon Fenerbahçe Tarfin’den Dallas Mavericks’e giden milli oyuncu Tarık Biberovic ise sezonun ilk karşılaşmasında süre alamadı.