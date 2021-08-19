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Alt ligde başlayan yükseliş! Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in başarı öyküsü...

19.08.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhoven mağlubiyetinden sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey'i renklerine bağladı. Temmuz ayında gerçekleşen bu transferden sonra genç yıldız Sacha Boey, futbol severlerin ilgi odağı oldu. Sacha Boey ile ilgili tüm merak edilenleri ve futbolcunun başarı hikâyesini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Alt ligde başlayan yükseliş! Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in başarı öyküsü...

Galatasaray sağ beki için önemli bir transfer gerçekleştirdi. Valentin Rosier transferinden umduğunu bulamayan sarı-kırmızılı ekip, Fransız Stade Rennais FC (Rennes) ile resmi görüşmelere başladı. Görüşmeler neticesinde imzalanan sözleşmeye göre profesyonel futbolcu Sacha Boey 2021-2022 sezonundan itibaren 4 yıllığına Galatasaray'da top koşturacak. İşte genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan Sacha Boey'in kariyer serüveni...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelen Sacha Boey, kariyerine Rennes futbol kulübünde başladı. 2009 yılında aynı takımın A kadrosuna dâhil olan futbolcu, hem sağ hem de sol bekte oynayabiliyor. 1,78 boyunda ve 70 kg ağırlığında olan Sacha Boey, oyunlarda sağ ayağını kullanıyor. Sacha Boey'in piyasa değerinin ise iki buçuk milyon Euro' olduğu söyleniyor.

SACHA BOEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rennes altyapısından yetişen Sacha Boey, Ekim 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında alt lig takımı olan Fransız Dijon futbol kulübü tarafından kiralandı. Sonrasında takımına geri dönen ve futbol kariyerinde toplam 47 resmi maça çıkan Fransız futbolcu, Rennes U19 forması ile 1 gol atma başarısına sahip. Fransa'nın 17 yaş altı (U17), 18 yaş altı (U18) ve 20 yaş altı (U20) milli futbol takımlarında da oynayan Sacha Boey, Dijon'da 1 ve Rennes'de ise 2 asist yaptı. Alt ligden takımına döndükten sonra geçtiğimiz sezonda Fransa Ligue 1'de tam 26 maçta forma giymeyi başardı. Gittiği alt lig takımından güçlü bir şekilde dönerek takımının önemli oyuncularından biri oldu.

SACHA BOEY İÇİN NE SÖYLEDİLER?

Teknik Direktör Fatih Terim'e göre Sacha Boey, Fransa Milli takımında rahatlıkla oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Ayrıca Terim, Sacha Boey'in hücum yönünden gelişmeye uygun olduğunu ifade etti. Futbol temsilcisi Lucas Köse ise Sacha Boey'in Fransa'nın en iyi sağ beklerinden biri olacağını iddia etti. Köse, Sacha Boey'in Galatasaray'ın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağından emin.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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