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Altay Bayındır'a büyük alkış! Genç bir Manchester United taraftarından aldığı hediye sonrası arabasıyla tesislere döndü ve...

29.11.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın antrenman çıkışı yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Genç bir Manchester United taraftarının hediyesini alan Altay Bayındır bu duruma çok mutlu oldu ve tesislere dönerek kendisi de küçük çocuğa eldivenini hediye etti.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United taraftarı henüz maç oynamamasına rağmen Altay Bayındır'a büyük saygı duyuyor. Kendisine verilecek şansı sabırla bekleyen milli eldivenin antrenman çıkışı yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu.

HEDİYE TOZLUK ALDI

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Kendisi için özel hazırlanan tozluk hediyesi karşısında çok mutlu olan Altay Bayındır, minik taraftarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Diğer futbolcuların arabalarını durdurmadan gitmesi sonrası Altay Bayındır'ın taraftarlarla özel olarak ilgilenmesi büyük alkış aldı.

"BUNU HİÇBİR OYUNCU YAPMADI"

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Aldığı hediye sonrası çok şaşıran ve mutlu olan Altay Bayındır sürpriz bir hamle yaptı. Arabasını tekrardan tesislere çeviren milli eldiven, soyunma odasına gidip maç eldivenlerini getirdi. Sonrasında bu eldivenleri imzalayıp minik taraftara veren Altay Bayındır'ın hamlesi büyük alkış topladı. Genç çocuğun babası bu duruma, "Bu çok klas. Hiçbir zaman bunu hiçbir futbolcu yapmadı.

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