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Altay Bayındır, Ajax'a transfer oluyor! İşte bonservisi

13.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda basınında Ajax'ın, Altay Bayındır transferinde sona yakın olduğu haberleri artmaya devam ediyor. Inter ve Newcastle'ın da takipte olduğu ancak Ajax'ın Fenerbahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu belirtiliyor. Ajax'ın yaklaşımının, hem Fenerbahçe'yi hem Altay Bayındır'ı memnun ettiği vurgulandı. 20 milyon euro net ve 3 milyon euro bonus bedeliyle Altay'ın, sezon sonu Ajax'a imza atması bekleniyor.

Altay Bayındır, Ajax'a transfer oluyor! İşte bonservisi
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Altay Bayındır'ın sezon sonu yuvadan uçması bekleniyor. Suudi Prensi Selman'ın satın aldığı Newcastle, yeni yapılanma sürecinde. Altay Bayındır Newcastle'da transfer listesinde ancak yıldız isimlere mi yoksa genç yeteneklere mi yönelecekleri belirsiz. Fenerbahçe, Altay'ı devre arasında satmak istemiyor. Ajax bu kriteki çok önemsiyor.

INTER, CİMRİ YAKLAŞIYOR

Şampiyon takımı ekonomik sebepler nedeniyle dağıtan Inter'in, Fenerbahçe'nin başını döndürecek bir teklifle gelme ihtimali zayıf. Gençlere yatırım yapan ve inandığı isimlere yönelen Ajax, hem Fenerbahçe hem Altay için cazip gözüküyor.

20 MİLYON EURO

Hollanda basınında çıkan haberler de Fenerbahçe'nin şartlarına saygı duyan Ajax'ın, sezon sonuna söz almaya çalıştığı aktarıldı. Bu transfer için 20 milyon euro net, 3 milyon euro da bonusların olduğu bir teklif öne sürüldü. Altay'ın sezon sonunda Ajax'a transfer olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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