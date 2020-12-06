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Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 21:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 56. dakikada 3 net kurtarışla gole izin vermedi.

Altay Bayındır alev aldı! 1 dakikada 3 kurtarış

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında kritik 3 kurtarış birden yaptı.

  1. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı. Maçın kalan bölümünde de Altay, Denizlispor ataklarına karşı adeta 'duvar' oldu ve gole izin vermedi.

22 yaşındaki milli kaleci, 7 kurtarışla bu sezonun en iyi performansını sergiledi.

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gerçekten çok güzel oynadı bu maç ama hakemin,ilk yarım saat ve maç 2-0 olana kadar takdir haklarını hep takımı lehine kullandığının,kendisine getirdiği özgüveni de unutmamak lazım
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