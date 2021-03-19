SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

19.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden olan Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekiyor.

Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Ligin en formda kalecilerinden biri de Altay Bayındır. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi. Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9'unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi.

Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay'ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.

Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde de kalesini gole kapatıp takımının önemli isimlerinden biri olmak istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Süper Lig devi talip olduSüper Lig devi talip oldu
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anlayın artık Türkiyenin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi gerek karakteriyle gerek performansıyla muslera, dır...

En Çok Okunan Haberler

İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına

İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına

Ne yaptın Kim? Görenler şoke oldu

Ne yaptın Kim? Görenler şoke oldu

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Süper Lig devi talip oldu

Süper Lig devi talip oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Diğer Haberler

Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Fenerbahçe, Kaio Jorge'nin peşinde

Süper Lig devi talip oldu

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Zalgiris'e şans tanımadı

F.Bahçe Beko'dan geçit yok!

Mesut Özil: Geri dönmek için mücadeleye devam

İşte Mesut Özil'in son durumu

Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş derbisinin planını belirledi

Erol Bulut'tan flaş karar!

Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi açıklaması

Pelkas'tan flaş Beşiktaş derbisi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.