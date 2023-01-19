Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş! Bu olaya çok sinirlenen sarı-lacivertli yöneticiler ise masadan kalkmış...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim yeni kontrat teklifini Altay'a sundu.

YILLIK 1 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Fenerbahçe, Altay için teklifini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Altay Bayındır cephesi ise bu teklifi düşük bularak sarı-lacivertlilerden bonuslar hariç 2 milyon Euro istedi.

GÖRÜŞMEYE ARKADAŞINI GÖNDERDİ

Altay'ın, görüşmelere profesyonel menajer olmayan arkadaşını temsilci olarak göndermesi Ali Koç'un tepkisini çekti. Bu olaya bir hayli sinirlenen sarı-lacivertliler pazarlık masasından kalktı.



