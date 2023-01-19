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  4. Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş! Bu olaya çok sinirlenen sarı-lacivertli yöneticiler ise masadan kalkmış...

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş! Bu olaya çok sinirlenen sarı-lacivertli yöneticiler ise masadan kalkmış...

19.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu önceliğini sarı-lacivertli kulübe verdi. Altay, yönetimle yapacağı sözleşme görüşmesine arkadaşını gönderince ortalık karıştı. Yaşanan bu olay karşısında çok sinirlenen sarı-lacivertli yönetim masadan kalktı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme görüşmesine bakın kimi göndermiş! Bu olaya çok sinirlenen sarı-lacivertli yöneticiler ise masadan kalkmış...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim yeni kontrat teklifini Altay'a sundu.

YILLIK 1 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

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Fenerbahçe, Altay için teklifini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Altay Bayındır cephesi ise bu teklifi düşük bularak sarı-lacivertlilerden bonuslar hariç 2 milyon Euro istedi.

GÖRÜŞMEYE ARKADAŞINI GÖNDERDİ

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Altay'ın, görüşmelere profesyonel menajer olmayan arkadaşını temsilci olarak göndermesi Ali Koç'un tepkisini çekti. Bu olaya bir hayli sinirlenen sarı-lacivertliler pazarlık masasından kalktı.


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