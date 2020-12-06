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Altay Bayındır: Hoca kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın Denizlispor maçı hakemi Ali Palabıyık'a sözleri ekrana yansıdı.

Altay Bayındır: Hoca kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır'in maçın hakemi Ali Palabıyık'a isyanı ekrana yansıdı.

Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Kırmızı kart verdin yetmiyor mu hoca?" şeklinde seslendi.

Denizlispor'un 56. dakikada Murawski ile kullandığı penaltıyı kurtaran Altay, hemen sonrasında da 1 dakika içinde 3 net pozisyonda gole izin vermeyerek kalesinde devleşti.


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