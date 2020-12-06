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Altay Bayındır: Rodellaga bana vurdu, hakem penaltı verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 21:31 | Son Güncelleme

Denizlispor karşısında kariyer performansı yapan Fenerbahçeli Altay Bayındır, karşılaşmadaki penaltı pozisyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır: Rodellaga bana vurdu, hakem penaltı verdi

Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamlaarda bulundu.

Kendisi adına çok iyi bir maç olduğunu vurgulayan Altay, "Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım. Gerçek Fenerbahçe taraftarlarımıza, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüp onların destreğiyle her zaman pozitif bir şekilde inşallah devam ederiz. Sezon sonunda hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız" dedi.

Penaltı pozisyonundan bahseden Altay, "Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin seri galibiyetlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Altay, "Bizim için önemli maçtı. Bir takımın başarısı için önemli olan iyi savunmkadır. Gol yemeden 1 gol atarsan 3 puan atarsın. Bu kurtarışlar var. Gelecek hafta alacağımız 3 puanlar var. Fenerbahçemizin buna ihtiyacı var" dedi.

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