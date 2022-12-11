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Altay'da kötü gidişat devam ediyor! Denizlispor karşısında sahadan boynu bükük ayrıldılar

11.12.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SporToto 1'inci Lig'de büyük olayların çıktığı Göztepe karşılaşmasının ardından ezeli rakibiyle birlikte 3-0 hükmen yenilgi cezası alan Altay'a bir darbe de Denizli deplasmanından geldi.

Altay'da kötü gidişat devam ediyor! Denizlispor karşısında sahadan boynu bükük ayrıldılar

Kötü günler geçiren Altay, sonuncu sırada yer alan rakibi karşısında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar avantajını koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan ve Play-Off yolunda umutlanan Altay bu sonuçla avantaj kaybetti. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, verilen ceza kararlarının takımını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Maçta her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Çok fazla pozisyona da girdik. Zeki'nin sakatlanması bizim dengemizi bozdu. Bu durum bizim için biraz dezavantaj oldu. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Her türlü zorluğa rağmen devam ediyoruz. Maçtan öncede malum bazı kararlardan dolayı takım üzgündü.

Onları karşılaşmaya hazırlamamız da kolay değildi. Sahada kalmak istiyoruz. Sezon başından beri çok zorluklar çekiyoruz. Ona rağmen çok iyi gidiyoruz. Üzüldüğümüz bir maç oldu. Gelişmeye devam edip, kazanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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