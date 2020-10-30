Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes deprem anını kayıt altına aldı!

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Monica Simes'in eşi Andrew Simes: “Arkadaşlarımın çocukları ile evimdeydik. Sanki bomba patladı. Şükür bir şeyimiz yok. İyi olacağız.”
Arkadaşlarımın çocukları ile evimdeydik. Sanki bomba patladı. Şükür bir şeyimiz yok. İyi olacağız ???? #deprem pic.twitter.com/hKgUqwJcSF— Andrew Simes (@Anataeus) October 30, 2020
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