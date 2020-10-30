SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes deprem anını kayıt altına aldı!

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes deprem anını kayıt altına aldı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Evlerinde otururken depreme yakalanan aile o anları kayıt altına aldı.

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes deprem anını kayıt altına aldı!

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Monica Simes'in eşi Andrew Simes: “Arkadaşlarımın çocukları ile evimdeydik. Sanki bomba patladı. Şükür bir şeyimiz yok. İyi olacağız.”

İŞTE O ANLAR...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli olduSüper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Galatasaray'da Falcao yok
Galatasaray'da Falcao yok
Yıldız futbolcunun bir an önce iyileşmesini bekliyor...
Yıldız futbolcunun bir an önce iyileşmesini bekliyor...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörünün eşi Andrew Simes deprem anını kayıt altına aldı!
Korkunç anlar kamerada! Masanın altına saklandılar...
Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi
Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
İşte Lig'in şampiyonluğun favorisi!
ÖZET | Sivasspor - Çaykur Rizespor: 0-2
Rizespor, Sivasspor'u da yıktı!
ÖZET | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1
Yeni Malatya evinde galibiyete koştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.