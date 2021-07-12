Altay Kulübünden Mustafa Denizli açıklaması:

İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.
İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sayın Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Mustafa Denizli hocamız, resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak." denildi.
Ayrıca, profesyonel futbol takımının çalışmalarını bugünden itibaren Mustafa Denizli nezaretinde sürdüreceği aktarıldı.
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