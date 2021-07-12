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Altay Kulübünden Mustafa Denizli açıklaması:

12.07.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Mustafa Denizli, resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacaktır"

İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sayın Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Mustafa Denizli hocamız, resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak." denildi.

Ayrıca, profesyonel futbol takımının çalışmalarını bugünden itibaren Mustafa Denizli nezaretinde sürdüreceği aktarıldı.

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