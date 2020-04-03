Altay ligin bitmesini istiyor

Kulüp olarak önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunu belirten Hilmi Bozok, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda tam bir bilgilerinin olmadığını ifade ederek, "Her kulüp gibi biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar" dedi.
Profesyonel Şube Sorumlusu Bozok, "Salgın bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Devletimiz, Bilim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı sürekli çalışma halinde. Onların belirleyeceği takvime göre maç programının açıklanmasını bekliyoruz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım Süper Lig’e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.
(DHA)
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