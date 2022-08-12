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ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 12 Ağustos 2022 Cuma! Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Altay - Samsunspor maçı ile başladı. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ile ilgili detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. "Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Altay Samsunspor maçı canlı izle" soru ve konu başlıkları arama motorlarında aratılıyor. İşte merak edilenler...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 12 Ağustos 2022 Cuma! Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos 2022 Cuma günü başlıyor. Maça ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı ve Altay Samsunspor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

cihan aydın

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

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Altay
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